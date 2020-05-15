شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك.. رمضان فرصتك عشان تدخل الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقوك" على الخليج 365 يقدمها اليوم، الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والتي يتحدث فيها عن فضل شهر رمضان المبارك في العتق من النيران، وكيفية الفوز بالجنة.

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وقال عبد السلام: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فمن أعظم ما يميز شهر رمضان أنه تغلق فيه أبواب جهنم".

وتابع عبد السلام:"لذلك كان شهر رمضان فرصة عظمى لكى يعتق الله سبحانه وتعالى رقابنا من النار، قال صلى الله عليه وسلم لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار ، وقال :"ولله عند كل فطر عتقاء من النار".