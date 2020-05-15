شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة كومباوند على مساحة 12 فدان بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية بكمباوند مخالف بارض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط .

وأكد محافظ الجيزة انه تم إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 الي 10 أدوار تم بنائها بالمخالفة وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص علي مساحة 12 فدان ومحاط بأسوار خرسانية علي ارتفاع 3 امتار لحجب الرؤية عن اي مخالفات بناء تتم داخله .

كما أشار راشد إلى أنه تم ازالة 4 مخازن للبضائع علي مساحة 450 م تخص جهات مجهولة المصدر حيث تم اخلائها وإزالتها بالكامل كما تم ازالة 4 اسوار علي مسطح 1200 م مشيرا ان الحملات تمت بالاشتراك مع الاجهزة الأمنية بقطاع امن الجيزة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا علي تكثيف حملات الإزالة مؤكدا علي انه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين .

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها اعلي العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل.

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