شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة في لايف الخليج 365 .. يقدم بالدلائل أحقية الأهلى فى لقب نادي القرن..ويكشف سبب زيارة عبد الحفيظ للجبلاية سراً.. الزمالك يبرم العقد الجديد لكارتيرون في يوليو.. فايلر يرفض ضم كوكا ويتمسك بهذا الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الإعلامي الرياضى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى، من خلال ظهوره "لايف" على صفحة الخليج 365، في برنامج " مع شبانه " العديد من الأمور التى ظهرت على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، والتي جاء في مقدمتها أزمة نادي القرن حيث كشف محمد شبانه أن قضية القرن بين ناديي الأهلي و الزمالك ، ما زالت تمثل أزمة لدي البعض و لكن الدلائل و الأرقام تنهي على هذه الأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة و أحقية النادي الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن وعدم وجود أي مجاملة و أنه سعيد بلجوء الزمالك إلى المحمكة الرياضية للفصل في هذا القرار و الأزمة الدائرة بين القطبين منذ سنوات.

لمتابعة لايف محمد شبانه كاملاً تابع الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : الاتحاد الأفريقي اعتمد على عدد من النقاط التي حسمت لقب القرن للنادي الأهلي وهي إحتساب النقاط وبدأت عام 1994 ، وبدأت بإحتساب 4 نقاط للبطل و الثاني 3 نقاط و نقطتين لمن يصعد للدور قبل النهائي و نقطة واحدة للفريق الذى يصعد إلى دور الـ8 ، وبعد تغيير نظام البطولة وإقامتها بدور المجموعات يحصل البطل على 5 نقاط و4 نقاط للثاني و 3 للمركز الثالث ، ونقطتين لثالث المجموعات ، ونقطة لصاحب السوبر الأفريقي ونقطتين للمتأهل لكأس العالم للأندية. أضاف محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " أن كاف أعلن نظام النقاط قبل إحتسابها ، وكان الأهلي متصدر الترتيب بـ34 نقطة عام 1994 ، وكان الزمالك في المركز السادس هذا العام برصيد 19 نقطة ، وكوتوكو الغاني ثانيا 32 نقطة ، كانون ياوندي ثالثا ، والإسماعيلي كان في المركز الـ14 وغزل المحلة في المركز الـ41 ، وتغيب الأهلي بعدها عن المشاركة في بطولات أفريقيا. تابع شبانه : " الأهلي في موسم 2000 وقت حسم لقب القرن وصل رصيده إلى 40 نقطة بينما قفر الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة بدلاً من 19 . سيد عبد الحفيظ زار الجبلاية سرا لحل أزمة سعد سمير كشف محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تواجد بمقر اتحاد الكرة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وعقد جلسة مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمناقشة أزمة سعد سمير لاعب الفريق الذى أصبح لاعب حر بعد رفع إسمه من القائمة الحمراء فى يناير الماضى وقيد محمود كهربا بدلا منه . وقال الناقد الرياضىإن سيد عبد الحفيظ طلب من اتحاد الكرة الحصول على إخطار رسمى يفيد بأحقية النادى الأهلى فى اللاعب وعدم أحقية اللاعب فى التوقيع لناد أخر، إلا أن اتحاد الكرة رفض هذا الأمر تماما خاصة وأنه يخالف اللائحة التى تعطى اللاعب الحق فى التوقيع لأى ناد بعد رفع إسمه من القائمة والسيستم الخاص بالقيد من الاساس. لمتابعة لينك اللايف وأوضح شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على الخليج 365 أن اتحاد الكرة حرص على إرسال خطاب الى النادى الأهلى يفيد بالموقف القانونى للاعب منعا لأى أزمات، وطالب الأهلى بتحرير عقود جديدة للاعب سعد سمير وبشروط جديدة على أن يتم قيده الموسم المقبل على أنه لاعب جديد فى القائمة الثانية خاصة وأن ما حدث خطأ ادارى يتحمله الاهلى وليس اتحاد الكرة. الزمالك يبرم العقد الجديد لكارتيرون بداية من شهر يوليو

فيما أكد الناقد الرياضى محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن إدارة نادى الزمالك اتفقت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي بداية عقده الجديد مع النادي بداية من مطلع شهر يوليو المقبل في حالة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز .

وقالتعاقد كارتيرون مع النادي الأبيض لمدة موسم واحد وليس موسمين، وينتظر الزمالك القرار النهائي بشأن مسابقة الدوري وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالي وحال الغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من يوليو .

وأضاف شبانة فى لايف الخليج 365 أن العقد الجديد يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسي لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بجانب زيادة فى راتبه الشهرى بعدما حقق بطولات مع الأبيض وأن الزمالك اتفق مع الخواجة على كل التفاصيل.

كشف الاعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أخطروا مسئولى أندية الدورى الممتاز بأنه فى حالة عدم العودة للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة أو بحد اقصى أول يونيو المقبل، فان ذلك يعنى إلغاء الدورى العام هذا الموسم وعدم استكماله بشكل نهائى. Advertisements وقالالأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسئولى الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية لتحديد مصير الدورى العام سواء بالاستكمال أو الإلغاء فى ظل غموض الصورة حتى الأن. وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن القرار النهائى ليس فى أيديهم، ولكن المؤكد أنه فى حالة عدم صدور قرار بعودة الاندية للتدريبات الجماعية بعد العيد فهذا يعنى إلغاء الدورى هذا الموسم نظرا لصعوبة استكماله بعد هذا الموعد وفقا للاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة مؤخرا. اتحاد الكرة يلغى الدورى حال عدم عودة التدريبات بعد العيد

فايلر يرفض ضم كوكا ويتمسك بـ"ققشة والشحات" فايلر يرفض ضم كوكا ويتمسك بـ"ققشة والشحات"

بينما قال الناقد الرياضى محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض ضم أحمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في اليونان ،بعد عرضه من لجنه التخطيط علي المدرب السويسري لتدعيم خط الهجوم، في ظل صعوبة التعاقد مع لاعبين أجانب بسبب قرار اتحاد الكرة للخاص بتقليص عدد الأجانب لـ3 فقط بدلا من 5 ،في الوقت الذي يوجد علي قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب.

وأوضحأنه في نفس الوقت تمسك فايلر باستمرار الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بعد أن وصول اكثر من عرض خليجي لضمهما، مؤكدا انهما عناصر اساسية لا غني عنها ويصعب تعويضهما حال التفريط فيهما.

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محمد شبانه فى لايف الخليج 365

وقال محمد شبانة فى لايف الخليج 365 أن هناك أنباء عن صفقة كبيرة بين الاهلى وبيراميدز، على أن ينضم أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل انضمام نبيل عماد دونجا إلى الأهلى لتدعيم خط الوسط الأحمر.

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