شكرا لقرائتكم خبر عن غدآ.. 6 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالكويت ودبي والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني ، غدا الجمعة ، 6 رحلات دولية الي الرياض والكويت والإمارات ، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

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وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلي الرياض بالسعودية ، والثانية الي الكويت ، والثالثة إلي دبي ، كما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلي ابو ظبي بالامارات، لأعادة المصريين العالقين ، حيث تقلع جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي على أن تكون العودة إلى مطاري مرسي علم وسفنكس و يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتستمر كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو فى تعقيم طائراتها خاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات ، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.