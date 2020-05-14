شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى «عزل كفر الدوار»: تعافي وخروج 14 حالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، عن تعافى وخروج 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من المستشفى.

واحتفلت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، وإدارة الفريق الطبى، برئاسة الدكتور محمود شهاوى، بخروج المتعافين الجدد من المستشفى وهم من محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ، وبينهم 4 أطفال، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية قبل المغادرة إلى محافظاتهم.

وأصدرت إدارة المستشفى بيانًا تعبر فيه عن سعادتهم بخروج المتعافين جاء نصه «كان يومًا مليئًا بالأمل والسعادة، بخروج دفعة جديدة من مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى، مكونة من 14 شخصًا من المستشفى، كل التحيات الطيبة للفريق الطبي لما يقدمونه من إسهامات جليلة في خدمة المرضى جعلها الله في ميزان حسناتهم.. سلامًا لمن يقدمون التضحيات من أجل علاج المرضى.»

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان للوزارة، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.