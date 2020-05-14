شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تناقش إمكانية إنشاء أول مصنع للكمامات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجة خلال اجتماع مشترك مع كل من المدير التنفيذي لمؤسسة نداء ومدير الشؤون الاجتماعية ومندوب جمعية عمرو بن الخطاب ومدير مركز شباب سفاجا، إمكانية إنشاء أول مصنع للكمامات الطبية بمحافظة البحر الأحمر.

وأوصت بنقل النماذج الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية بين المرأة والشباب وتنفيذها بمدينة سفاجا لخلق فرص عمل من خلال مشروعات صناعية وخدمية لزيادة الموارد الاقتصادية واستغلال الاصول الحكومية الغير مستغلة بالمدينة.

وأضافت «رئيس المدينة» أنه تم مناقشة امكانية إنشاء اول مصنع للكمامات الطبية بمحافظة البحر الأحمر وتنفيذه بمدينة سفاجا بالإضافة إلى استغلال مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية والذى تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر مربع.

وعقب الإجتماع رافقت «رئيس المدينة» مندوبي جمعية نداء إلى المول التجاري بسفاجا البلد شارع الوحدة الصحية وجمعية عمر بن الخطاب لتفقد الاصول التي يمكن استغلالها في تطبيق المشروعات الصناعية الناجحة التي تخدم شباب البلد.