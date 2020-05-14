شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع المنافذ المؤدية لمصيفي بلطيم ومطوبس اعتبارًا من الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخميس، القرار رقم 439 لسنة 2020، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مصيف مدينة بلطيم وشاطئ مدينة مطوبس في الفترة من صباح الخميس 21 مايو، حتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة أمام المصيفين، وعدم السماح بممارسة الأنشطة التجارية بذات المدة، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء: «مواد بترولية، غذائية، الصيدليات».

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة مرض «كوفيد 19».