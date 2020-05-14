شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة بشيكاجو تتابع الجالية المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت القنصلية العامة في شيكاجو على استمرار التواصل مع الجالية المصرية في ولايات وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية للمتابعة وللاطمئنان على أحوال المواطنين وصحتهم العامة وظروفهم المعيشية، وذلك بالتنسيق مع جمعية الجالية المصرية والكنائس المصرية والمؤسسة المصرية الإسلامية.

وقد قام الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل عام مصر في شيكاغو، بالاطمئنان على حالات الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد وسط الجالية بولاية متشيجن الأمريكية، والتي بلغت حوالي ٤٠ حالة حتى الآن. كما قام القنصل العام وأعضاء البعثة بدعم وتأييد مجموعة الأطباء المصريين بولاية إلينوي وضواحيها، خاصة الذين يعملون في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بالمستشفيات الكبرى، ولهم دور بارز في التعامل مع الأزمة على مدار الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، قام القنصل العام بالاتصال برئيس الجالية المصرية للاطمئنان على أحوال العاملين المصريين في القطاعات المختلفة، والتباحث حول سبل دعمهم.