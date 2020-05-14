شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بوعكة.. وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شوكولاته» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، هدية خاصة للدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الاسكندرية المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الخميس، وهي عبارة عن علبة شيكولاته، للاطمئنان عليها بعد إصابتها بوعكة صحية وتمزق بالركبة نتيجة تعثرها في كابل الـ«لاب توب» الخاص بها أثناء متابعة عملها داخل المستشفي، وكتبت الوزيرة على الهدية عبارة «ألف سلامة».

وقالت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنها تسلمت هدية الوزيرة من مدير مكتب الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، وفي سيارته شخصيا، تقديرا لجهودها، كما اطمأنت وزيرة الصحة والسكان عليها هاتفيا بعد تعرضها للوعكة الصحية، وطلبت منها القيام براحة لمدة أسبوعين حتى تتعافي تماما من الإصابة وتعود إلى ممارسة عملها من جديد، خاصة أنها لم تغادر المستشفي منذ تحويلها لعزل يوم 6 مارس الماضي.

بدروها، وجهت «ميرفت» الشكر إلى الوزيرة على موقفها قائلة: «رسالة حب واحتواء بدعمك لينا، إحنا مكملين رغم كل الصعوبات اللي بتقابلنا، ومش قادرة أوصف لحضرتك فرحتي وفرحة فريقي الطبى لمجرد اهتمامك بينا وخوفك وحنيتك علينا، وده أجمل تقدير حسيت بيه باتصالك وسؤالك عليا ووصول أجمل هدية بمجرد معرفة حضرتك بإصابتى بتمزق بالركبة، شكرا معالي الوزيرة كلنا بنحبك قوى، معاكى وبيكى مكملين».

وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شيكولاته»

وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شيكولاته»

وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شيكولاته»

وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شيكولاته»

وزيرة الصحة تطمئن على مدير «عزل العجمي» وتهديها «علبة شيكولاته»