شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمعلمين.. بدء صرف مكافأة الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بشرى للعاملين بقطاع التعليم تتعلق ببدء صرف مكافأة الامتحانات.

وقال عزب في بيان، الخميس، إنه بناء على كتاب الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم بشأن موافقة وزير التربية والتعليم على صرف مكافأة الامتحانات للعام 2019 /2020 لجميع العاملين بالتساوي في حدود الاعتمادات المالية المتاحة، على أن يستكمل باقي المستحقات خلال العام المالي 2020/ 2021 وسوف يتم صرف المكافأة في حدود 100 لإدارات (مغاغة ــ بني مزار ــ مطاي ــ سمالوط ــ أبوقرقاص ــ ديرمواس ــ ديوان المديرية).

وتصرف المكافأة في حدود 110 أيام لإدارات (العدوة- المنيا- ملوى ) على أن يستكمل صرف باقي الـ200 يوم خلال العام 2021 / 2020.