شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى.. رمضان شهر الدعاء وعلينا الثناء على الله بداية الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى ، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

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قال الشيخ أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الازهر الشريف، أن شهر رمضان هو شهر الدعاء وله آداب ومنها الامتثال بطاعة الله فلا يصح الدعاء وانت على معصية، وعلينا ان ندعو الله بأسمائه الحسنى، وعلينا ان نثنى على الله عز وجل.