شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يؤدى صلوات تجنيز نيافة الأنبا رويس بالكنيسة البطرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني عصر اليوم صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأسقف العام الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 81 سنة، وشارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

كما شارك فى الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية. والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.