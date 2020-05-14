شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الرى: تنفيذ أعمال ومشروعات بـ 964 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن الأعمال التى ينفذها قطاع الري خلال الفترة الماضية لخدمة الشأن المائى، بتكلفة 964 مليون جنيه.

وأكد التقرير على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات " الصيف" والاستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة.

أوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، أنه تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 506 مليون جنيه، إضافة إلى العديد من الأعمال الصناعية علي شبكة الترع بتكلفة 187 مليون جنيه تضمنت أعمال “كبارى -تغطيات-افمام-قناطر حجز- هدارات-محطات رفع " وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

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وأشار عوّاد إلى قيام القطاع بتنفيذ 51 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 230 مليون جنيه ضمن عملية تنفيذ 92 محطة خلط، فضلاً عن تنفيذ أعمال تاهيل للترع بـ34 عقد بثلاثة عشر محافظة بإجمالي تكلفة 58 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

وأضاف رئيس القطاع بأنه تم تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ اعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 19,50 مليون جنيها تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات .

كما قام قطاع الري بإدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي بما يحقق كافة الاستخدامات المائية المختلفة شرب – زراعة – صناعة -تحسين نوعية بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد، وتم حسم شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات في حينه .