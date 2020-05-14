شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع رؤساء وممثلى الشركات الخاصة تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي هذه الشركات وموقفها المالي وخططها الحالية والمستقبلية في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة علي صناعة النقل الجوي حول العالم .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، ولفيف من قيادات الوزارة .

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وخلال اللقاء استمع وزيرالطيران لبعض المقترحات والرؤي من رؤساء شركات الطيران الخاصة من أجل تخفيف أثار تلك الأزمة وتم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة والتي وعد الطيار محمد منار بالعمل مع الجهات المختصة علي تذليلها، كما وجه شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية لمساندتهم في عبور تلك الأزمة .

وحث وزير الطيران المدني مسئولي هذه الشركات بمراعاة البعد الإجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية حيث أنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني .

وأشاد مسئولي الشركات الخاصة بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدني ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة .