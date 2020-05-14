شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب.. الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى يتلو ما تيسر من سورة الرعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365، يقدمه اليوم الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى، حيث يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر، مثل الشيخ أحمد نعينع، والشيخ محمود الشحات أنور و الشيخ أحمد محمود على البنا، والشيخ ياسر الشرقاوى، والشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدى، ومحمد الطاروطى"
كانت هذه تفاصيل خبر قرآن المغرب.. الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى يتلو ما تيسر من سورة الرعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.