شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب.. الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى يتلو ما تيسر من سورة الرعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365، يقدمه اليوم الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى، حيث يتلو ما تيسر من سورة الرعد.

وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر، مثل الشيخ أحمد نعينع، والشيخ محمود الشحات أنور و الشيخ أحمد محمود على البنا، والشيخ ياسر الشرقاوى، والشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدى، ومحمد الطاروطى"

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