شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين صبرى دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي بتجديد تعيين الشيخ صبري ياسين دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة، مع استمرار تكليفه رئيسًا لقطاع المديريات الإقليمية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1062) لسنة 2020.

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1042 لسنة 2020م، كما قرر وزير الأوقاف تكليف الشيخ هاشم سعد عبد الفتاح الفقي، مديرًا للدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني شجر، مديرًا للدعوة بأوقاف الشرقية، كما تم تكليف كل من: "الشيخ هاشم سعد سعد عبد الفتاح الفقى، بتسيير أعمال مديرًا إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني عبد الله شجر - بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية".