شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعرف ليلة القدر امتى؟ إليك الوصفة.. حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء العشر الأواخر من رمضان كل عام، يتطلع الجميع لاستقبال ليلة القدر استنادًا على حديث الرسول الكريم صلى الله عليه والسلام "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"، ولكن هناك اجتهادات عديدة من علماء المسلمين حول تحديد ليلة القدر البعض حصرها في ليالى الوتر، في حين جاء رأى فقهاء آخرين بأنها قد تكون في ليالى الشفع.

وبخلاف هذا كله ذهب بعض علماء لقول إنها ليلة متنقلة مختلفة كل عام في حين نُسب لآخرين قولهم إنها ليلة 27 ، وهذا الاختلاف والشغف الذى يتحلى به جموع المسلمين في البحث عن ليلة القدر والتماسها كل عام استنادا على مجموعة من الصفات المختلفة أيضا، تتناوله الحلقة الجديدة من برنامج الحدوتة .