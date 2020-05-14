شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة طيران استثنائية وصلت القاهرة وعليها 165 مصريًا من العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنها 165 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

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وصرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلة شركة اير كايرو وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنها 165 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .