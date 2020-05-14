شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث استعدادات موسم الصيف وجاهزية شبكة المصارف ومحطات رفع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع عدد من قيادات الوزارة ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لبحث آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ولمتابعة مدى جاهزية محطات الرفع والطلمبات وجاهزية شبكة المصارف العامة استعدادا للموسم الصيفي.

وشدد عبد العاطى على ضرورة المتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحه جاهزة للتعامل خلال فصل الصيف حيث تم اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال موسم الزراعات الصيفيه، و رفع اقصي درجات الاستعداد بين جميع أجهزة وقطاعات المصلحة، وجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية.

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وقال عبد العاطى أنه تم التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذة الفترة.

الجدير بالذكر أن الاستعدادات التى قامت بها الوزارة على مستوى مناطق الدلتا من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت فى استيعاب كميات الأمطار الموسم الحالى والاستفادة من النوات التى حدثت خلال هذا العام.