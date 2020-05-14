شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: سفير مصر لدى بغداد ينقل دعوة السيسى للكاظمى لزيارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السفير المصري في بغداد، علاء موسى، ونقل السفير المصري إلى الكاظمي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوة للكاظمي لزيارة مصر، وأن لدى مصر ثقة كبيرة بنجاح الحكومة العراقية، وكذلك الرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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وقدّم الكاظمي _ بحسب بيان للحكومة العراقية _ الشكر للسفير المصري على التهنئة، مؤكدا أن العراق يتطلع إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والكهرباء.

كما بحث الكاظمي مع السفير المصري آليات تسهيل عمل الشركات الإسثمارية المصرية في العراق.