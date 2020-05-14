شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 24 سفينة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3745 طن يوريا و5670 طن رمل و3000 طن فوسفات و500 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17909 طن حديد بلت و 1163 طن خرده و 6500 طن كلوريد ايثيلين و2400 طن سكر و2201 طن خشب زان و1140 طن ابلاكاش و18169 طن ذرة .

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 51 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال و فراولة و يوسفى و خوخ و عنب) وخضروات (بطاطس و بروكلى وبازلاء وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل و ثوم و برسيم و بردقوش) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و السعودية والأردن والمغرب وألمانيا وايطاليا وأسبانيا و سنغافورة وبريطانيا و تركيا .

Advertisements

وسجل عدد الحاويات الوارد 304 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 928 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133073 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94970 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2613 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا ، في حين غادر عدد 2705 شاحنة منها 1099 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 62908 من البضائع العامة .