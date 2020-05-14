أخبار مصر | محافظ الجيزة يقود حملة إزالة موسعة بـ"كمبوند الوراق"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقود حملة إزالة موسعة بـ"كمبوند الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظة الجيزة، موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية، بكمبوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

واكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الارض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 10 أدوار تم بناءهم بالمخالفة، وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص علي مساحة 12 فدانا ومحاط بأسوار خرسانية علي ارتفاع 3 أمتار لحجب الرؤية عن أي مخالفات بناء تتم داخله.

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كما أشار راشد انه تم ازالة 4 مخازن للبضائع علي مساحه 450 م تخص جهات مجهوله المصدر، حيث تم إخلاؤها وازالتها بالكامل، كما تم إزالة 4 أسوار علي مسطح 1200 م، مشيرا إلى أن الحملات تمت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع ، مشددا علي تكثيف حملات الإزالة، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين.

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها أعلى العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل.