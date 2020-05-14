أخبار مصر | متحف شرم الشيخ.. تعرف على آخر مراحل تجهيزاته وعدد قطعه الأثرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر متحف شرم الشيخ.. تعرف على آخر مراحل تجهيزاته وعدد قطعه الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للإنشاءات الهندسية، إنه تم الانتهاء من 95% من أعمال الحماية المدنية ومكافحة الحريق، بمتحف شرم الشيخ الأثري، كما تم الانتهاء أيضًا من الأعمال الإنشائية في المتحف بنسبة تصل إلى 95 %.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عصر اليوم الخميس، لمطار شرم الشيخ الدولي ومستشفى شرم الشيخ العام، ومشروع متحف آثار شرم الشيخ.

وأشار سمير إلى أن المتحف يضم ست قاعات للعرض ومبنى إداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

ومن ناحيته قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف استقبل 4892 قطعة أثرية من عِدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن مارينا بالإسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعيلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم أمبو وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود مبروك، أن من أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الحضارات، هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها فى خبيئة الدير البحري.

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وأيضا صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

أما عن القاعة الكبرى؛ فهي تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها ووجوده في أسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبا للحيوانات لدرجة التقديس، حيث يتم عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين، وايضا البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.

مستجدات أزمة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.