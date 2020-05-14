أخبار مصر | العناني وفودة يتفقدان مطار شرم الشيخ ويختبران شارات التباعد الجسدي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني وفودة يتفقدان مطار شرم الشيخ ويختبران شارات التباعد الجسدي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عصر اليوم الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي ومستشفى شرم الشيخ العام، ومشروع متحف آثار شرم الشيخ.

وتفقدا تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصالة مطار شرم الشيخ الدولي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بداية من مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية.

إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالة السفر والوصول بالمطار عن طريق توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول وبين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالة السفر، حيث اختبر الوزير والمحافظ شارات التباعد الجسدي بنفسيهما.

كما طالعا اللوحات الإرشادية التي يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

وتوجه الوزيران إلى مستشفى شرم الشيخ لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها على الطبيعة، ثم زارا مشروع متحف شرم الشيخ الأثري، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور اسامة عبد الوارث عضو لجنة سيناريو العرض.

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