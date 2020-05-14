أخبار مصر | رئيس حزب "المصريين": ميكنة الخدمات الحكومية ستقضي على الفساد والمحسوبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس حزب "المصريين": ميكنة الخدمات الحكومية ستقضي على الفساد والمحسوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة، موضحًا أن ميكنة الخدمات الحكومية ستُسهم في القضاء على البيروقراطية والفساد والمحسوبية والرشاوى، فضلًا عن أن الميكنة تُعد عاملًا أساسيًا لنجاح خطة الإصلاح الإداري للدولة، والقضاء على أحد أكبر عوائق التنمية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، أنه في ظل الأزمة الحالية التي يُعاني منها العالم أجمع جراء تفشي فيروس كرونا المستجد فأنه يتطلب على الدولة وبشدة أهمية ميكنة الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، مشيرًا إلى أن ميكنة المصالح الحكومية سيُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُغلق الباب أمام الفساد والرشاوى والمحسوبية، وذلك عن طريق منع احتكاك المواطن بالموظف العام، وتقديم الخدمة للجميع دون التفرقة بين المواطنين.

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وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ميكنة الخدمات الحكومية ستُسهل تعامل المواطن المصري مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أننا إذا أردنا أن نبدأ عملية الإصلاح الإداري فأنه يجب علينا تغيير العقلية الإدارية للموظف القائمة على الفساد والرشاوى والمحسوبية والمجاملات في التعاملات اليومية في المؤسسات المختلفة بالدولة.

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‏ وأشار إلى أن المنظمة العالمية لمكافحة الفساد أثبتت في أحدث تقايرها الصادرة أن ميكنة الخدمات الحكومية تقضي على 80% من الفساد المتفشي في المؤسسات، موضحًا أن ميكنة الخدمات يمنع مقابلة مُقدم الخدمة وطالبها، وهذا الأمر لا يتحقق سوى بالميكنة، لافتًا إلى أن العالم يُعاصر اليوم عهدًا جديدًا وسريعًا من النهضة والتكنولوجيا الحديثة تتمثل في تقنية الإنترنت التي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة المجتمع ككل بما يحويه من أفراد وهيئات ومؤسسات...