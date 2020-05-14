أخبار مصر | "كيف تحمي نفسك من كورونا".. رئيس الطب الوقائي يوجه نصائح ذهبية للمواطنين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "كيف تحمي نفسك من كورونا".. رئيس الطب الوقائي يوجه نصائح ذهبية للمواطنين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، نصائح وإرشادات للمواطنين لحماية نفسهم وأسرهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال عيد، خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يجب تطهير اليدين بصفة مستمرة عن طريق غسلهم بالماء والصابون أو فركهما بالكحول.

وحذر رئيس قطاع الطب الوقائي، من لمس الأنف أو الفم أو العين باليد خاصة عندما تكون غير نظيفة، كما يجب مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافة البينية عند التعامل مع شخص مصاب ببرد أو أنفلونزا، كما يجب ارتداء الماسك أثناء التعامل مع الشخص المصاب.

وأكد ان القفازات لا تغني عن غسيل الإيدي بل تعرض الإيدي للتلوث عند نزعها، مضيفا انه عند الشعور بالصداع والسعال وضيق التنفس يجب الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان على الفور لتلقي النصح والإرشاد اللازم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.