مصر | قبل وقوع كارثة.. السيطرة على حريق أعلى عقار بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل وقوع كارثة.. السيطرة على حريق أعلى عقار بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق اندلع أعلى عقار سكني بشارع الهرم، غرب الجيزة دون وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أعلي عقار سكني بشارع الهرم، نطاق حي الطالبية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة إلى أن الحريق شب بغرفة أعلي سطح العقار المشار إليه، ونجح القوات في إبعاد اسطوانة بوتاجاز عن مكان الحريق، قبل انفجارها وتحقق كارثة محققة في نهار الشهر المبارك.

وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

ومن جهة أخرى، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقوات الدفاع المدني، بتعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء، لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق الذي شب داخل مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر.

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كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بخزاني مياه سعة كل منهما 35 طنا؛ لمحاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي المجاورات، ووقوع خسائر بشرية، وتقليل الخسائر المادية.

وبدوره وجه العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بانتقال قوة أمنية من قسم شرطة ثان أكتوبر، برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، والمأمور، إلى مكان الحريق، لفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع اقتراب أحد من المواطنين.

كان اندلع حريق هائل يوم الجمعة، في مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارا، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع كرتون بمنطقة الـ300، نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 16 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.