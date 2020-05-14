مصر | "10 آلاف جنيه" تدفع وليد لذبح خاله في كرداسة.. واعترافات صادمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "10 آلاف جنيه" تدفع وليد لذبح خاله في كرداسة.. واعترافات صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشقت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل عامل ويدعى "صابر"، أربعيني العمر، على يد زوجته وتدعى "عبير.ب" ونجلها "عمر.ص" وابن شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، فاستمعت النيابة لأقواله، قائلا،" اغرتني بالفلوس الكثيرة".

وأفاد المتهم وليد في تحقيقات النيابة، بأن زوجة المجني عليه، اتفقت معه على تنفيذ الجريمة مقابل ٣٠٠ ألف جنيه، وأنه بعد قتله ستبيع المنزل وتعطيه المال، لكنه رفض في بادئ الأمر، فاتفقت معه أن تعطيه المبلغ التي بحوزتها وهو "١٠ آلاف جنيه" مؤقتا لحين الانتهاء من الجريمة وبيع المنزل، فوافق في الحال.

وأضاف المتهم، أنهما خططا لتنفيذ الجريمة منذ أسبوع، بعد ميعاد الإفطار، وكان لا يوجد أحد في المنزل غير الطفلة الصغيرة التي تبلغ ٥ سنوات، مضيفًا، أن المتهمة قامت بوضع "حبوب نوم حوالي شريط" في العصير، حتى يغرق في النوم ويبدأ تنفيذ الجريمة، فيما هو اأستل سكينًا وقام بذبحه، وقام نجله "عمر" نقله على التروسيكل، وتخلصنا من جثته في مقابر أبو رواش.

واستمعت النيابة، في وقت سابق، لاعترافات السيدة "عبير.ب" المتهمة بقتل زوجها هي ونجلها ويدعى "عمر.ص" ونجل شقيقه، حيث قالت إن زوجها كان لا يريد الانفاق عليهم، فيما طلبت منه بيع المنزل للانفاق ولكنه رفض، موضحة، أن زوجها كان يعرف العديد من النساء في الفترة الأخيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن جثة العامل ملقى ما يقرب من أسبوع، وبتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

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فيما كشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، فقامت الزوجة بوضع سم في العصير، وقام نجله بالقاءه في المقابر لابعاد الشبهة عنهم.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة العامل، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبو رواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتول وملقى ومتعفن نظرا لإلقائه منذ عدة أيام، وتم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبالغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.