مصر | حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ ٢ كيلو من مخدر الشادو سقط عاطلان لديهما معلومات مسجلة بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف.

وبداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات، لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام عاطلان لهما معلومات مسجلة، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهداف المتهمين، بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو القاسم وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 2،300 كيلو جرام لمخدر الشادو، صاعق كهربائى، لفافة فويل كبيرة للتعبئة، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وكما سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.