شكرا لقرائتكم خبر عن الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين إن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مايو، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 19 مايو بماكينات الصرف للبنك الأهلي.
وأشار الزناتى إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة في نفس اليوم لصرف البدل .
وقال الزناتى إنه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر، ويحصل الراغبون في الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من البنك سواء من خلال فيزا البنك أو فرع من فروعه.
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