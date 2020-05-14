شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز يكشف كواليس مشاركته في «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن مشاركته في مسلسل «الاختيار»، إنه أعطى محاضرة بمدرسة الصاعقة دون أن يسأله أحد عن الموضوع الذي سيتناوله.

وشدد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هذه شهادة حق للقائمين على عمل «الاختيار»، موجهًا التحية للمخرج وأبطال العمل.

وتابع: «قعدت وسط الجنود وقولتلهم شرف ليا إني أقعد وسطكم بهذا الزي»، مشددًا على أنه ما قاله بمسلسل «الاختيار» لم يتم كتابته ضمن سيناريو المسلسل، وإنما تحدث به بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن مخرج المسلسل حدد له 3 كاميرات لمتابعة حديثه أثناء جلوسه مع أبطال القوات الصاعقة المصرية، متابعًا: «قالي وبعد المونتاج هنعرضه عليك لو زودنا ولا نقصنا منه حرف».

وأكد عبدالمعز، أنه وقع عليه الهجوم عقب ظهوره أمس في الحلقة العشرين من مسلسل «الاختيار»، ساخرًا: «اتشتمت خلاص».

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