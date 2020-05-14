شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة وأمطار رعدية على قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محافظة قنا، مساء الخميس، موجة من الطقس السيئ وعاصفة ترابية وأمطار رعدية، فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ. وأعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والجهات المعنية. وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاجهزة المعنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع نشر دوريات مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية لتحذير سائقى السيارات لتجنب الحوادث. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,829

تعافي 2,626

وفيات 571

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