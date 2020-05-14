شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الطبيب محمود سامي قنيبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، المتابعة اللحظية لحالة الدكتور محمود سامى قنيبر، الذي فقد بصره أثناء تأدية عمله في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لافتًا إلى أنه تم التواصل معه هاتفياً، والتواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الذي قرر تشكيل لجنة طبية لفحص الطبيب وامكانية علاجه بالمستشفى الجامعي.

ووجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطبيب، وتقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء، وإرسال وفد من ديوان عام المحافظة ومديرية الشؤون الصحية بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفي العام، والدكتور وليد ناصف، مدير مستشفي الرمد، وأحمد اللوزي، مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد العافي، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، وفريق طبي مصاحب للوفد، للذهاب إلى مستشفي كفرالشيخ العام للاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور محمود سامي قنيبر، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، تشكيل فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، للتواصل مع الطبيب ونقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مدينة طنطا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للعلاج، واستكمال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الدكتور محمود سامى قنيبر

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الدكتور محمود سامى قنيبر

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الدكتور محمود سامى قنيبر

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع حالة الدكتور محمود سامى قنيبر