شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلماني حول مخالفة الإجراءات الاحترازية في جولات محافظ البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عصام الصافي، عضو مجلس النواب عند دائرة أبوالمطامير وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، لرئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد شعرواي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حول «مدى جدوى الزيارات الميدانية التي يقوم بها محافظ البحيرة، والتي يكون معد لها مسبقا ومحددًا لها خير سير، مصطحبًا خلفه كل قيادات الديوان العام، وكذلك كل وكلاء الوزارة بالمحافظة، في موكب يتعدى ال30 سيارة مما يعطل مصالح المواطنين بالمحافظة، لذا ألتمس من سيادتكم توجيه هذا السؤال للحكومة».

وأوضح «عضو مجلس النواب»، أن هذا «الإسراف في موكب المحافظ يأتي في الوقت الذي تناشد فيه الحكومة بالحد من الإنفاق ودعوة رئيس مجلس الوزراء إلى ترشيد النفقات، كما يأتي في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية بسبب توابع أزمة كورونا، ويتزامن مع تأكيد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أهمية التباعد المجتمعي منع التجمعات وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد تجمعات حفاظًا على الصحة العامة، منعًا لخطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.»

وأشار «النائب»، إلى أنه في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة التجمعات وتسعى لمنع إقامة الأسواق، وتغلق قاعات الأفراح والمقاهي لمنع الزحام، يوم السيد المحافظ بصناعة زحام مصطنع وغير مبرر بموكب يضم معظم المسؤولين في المحافظة ومعاونيهم والمراكز التي يزورها، ومسؤولي شركات الخدمات، متناسيًا أنه رئيس كل هؤلاء وأن وجوده يجبهم جميعًا.

وذكر «الصافي» أن موكب المحافظ يخالف الإجراءات الاحترازية وأنه من المفترض أن يكون قدوة للمواطنين وأن مثلًا يُحتذى به في تجنب أماكن الزحام وليس صناعتها، والتي تتسبب في تعطيل حركة ومصالح المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجولات تتم لتفقد أعمال كل تكاليفها وبيانها ونسب إنجازها معروفة مسبقًا، وأنه كان من الأجدى أن يوجه مهوده لمكافحة فيروس كورونا في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد الإصابات في مصر بينما تزيد في محافظة البحيرة.