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محافظ بورسعيد يتابع تجهيزات المدينة الشبابية لاستقبال مصابي كورونا (صور)

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أطقم الأطباء والممرضين في المدينة الشبابية، الخميس، وشدد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة العاملين بالمدينة، وتنفيذ إجراءات وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضى.

وأكد المحافظ المتابعة اليومية لسير العمل بالمدينة، موجها أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير احتياجات المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يلتقى بالأطقم الطبية والتمريض لتجهيز المدينة الشبابية في بورسعيد لتحويلها لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا

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