- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع تجهيزات المدينة الشبابية لاستقبال مصابي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أطقم الأطباء والممرضين في المدينة الشبابية، الخميس، وشدد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لسلامة العاملين بالمدينة، وتنفيذ إجراءات وزارة الصحة بكل دقة لرعاية المرضى.
وأكد المحافظ المتابعة اليومية لسير العمل بالمدينة، موجها أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
وأشاد المحافظ بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير احتياجات المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,829
-
تعافي
2,626
-
وفيات
571
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يتابع تجهيزات المدينة الشبابية لاستقبال مصابي كورونا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.