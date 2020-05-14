شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية» ينضم لمبادرة القطن النظيف ويبيع منتجات غذائية بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا بما تم إنجازه من نشاط داخل مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع نجاح مصر في الانضمام إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف وفقا لتصريحات الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، موضحًا جاء ذلك بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لجميع مراحل إنتاج محصول القطن بمصر.

وقال مدير معهد القطن أن المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري أفضل ومصر ستحقق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعمًا للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

كما أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار تسير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية تسير على قدم وساق، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف مواعيد الطيران وكذلك عمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

من جانبه قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات أن المعهد قام خلال أبريل بفحص 468 رسالة زراعية من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أعلن الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، تسلّم أول عينات من التوابل والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها ولذلك تطبيقًا لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية.

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