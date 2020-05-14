شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة أسيوط بعد إصابته بكورونا: «حب الناس هو بروتوكول العلاج الحقيقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سادت حالة من الحزن داخل جامعة أسيوط بعد إعلان إصابة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد. ومن داخل مستشفي الراجحي الجامعي لعزل المصابين بفيروس كورونا في أسيوط، وجه «غريب» الشكر إلى الجميع عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك». وقال «غريب»: «شكرا لكم على حبكم ومشاعركم النبيلة ومساندتكم لي فور علمكم بإصابتي بفيروس كورونا، أنا بخير الحمد لله وحبكم لي زادني قوة وعزيمة وإرادة». أضاف نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب: «نعم الحب سر الحياة، سر حياتي أنا شخصيا، وليعلم الجميع أن حب الناس هو بروتوكول العلاج الحقيقي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,829

تعافي 2,626

وفيات 571

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