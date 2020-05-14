شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «صحة الإسكندرية» تعلن وفاة طبيب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لأول مرة وعلى غير نهجها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية وفاة مريض متأثرا باصابته بالفيروس، الخميس.
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية، اليوم الخميس، وفاة الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفي صدر المعمورة، متأثرا بإصابته بالفيروس.
ونعى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، الطبيب المتوفى متأثرا بإصابته داخل الحجر الصحي.
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