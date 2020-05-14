أخبار مصر | في اليوم العالمي للأسرة.. تعرف على طرق العزل المنزلي الصحيح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 08:35 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للأسرة.. تعرف على طرق العزل المنزلي الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفي العالم غدا الجمعة باليوم العالمي للأسرة، والذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، حيث يركز على أهمية دور الأسرة في المجتمع وبنائه، وتوعية كل فرد بدوره داخل الأسرة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة عام 1993، ويهدف إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة، لكي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة والاهداف التنموية داخل المجتمع.

وفي ظل كورونا تركز الدول على توعية الأسرة بفيروس الكورونا، وطرق عزل المريض داخل المنزل وفق لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك لمنع انتقال عدوى الفيروس إلى باقي أفراد الأسرة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية طرق عزل المريض داخل المنزل:

1_ ينبغي إبلاغ الجهات المسئولة من وزارة الصحة وعزل المريض بالمنزل في غرفة مخصصة.

2_ يجب أن يتم تعقيم غرفة المريض جيدا، كما يجب أن تكون جيدة التهوية، ويتم تنظيفها باستمرار.

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3_ ينبغي أن يتولى شخص واحد فقط رعاية المريض، ويقدم له الطعام والشراب والدواء.

4_ تنظيف المنزل بالكامل وتجديد الهواء به، ومن ثم تعقيمه بواسطة الكحول أو مواد التعقيم الأخرى، وتكرار الأمر بشكل دوري كل بضع ساعات.

5_ من الضروري عدم خروج المريض المشتبه في إصابته من غرفته إلا عند استخدام الحمام، وعلى مقدم الرعاية تطهير الحمام جيدا بعدما يستخدمه المريض، وعليه ارتداء الكمامة الطبية وقفازات عازلة أثناء القيام بذلك.

6_يجب تخصيص أدوات شخصية للمريض ولا يستخدمها أحد غيره، مثل الأطباق والأكواب والمناشف ومفارش السرير وكذلك الملابس، وعلى الشخص الذي يقدم الرعاية غسل وتطهير تلك الأدوات والأغراض بعدما يستخدمها المريض بشكل مباشر وعدم جمعها مع أغراض باقي الأسرة.

7- وعلى المتواجدين مع المريض في المنزل قيد غسل أيديهم باستمرار باستخدام الماء والصابون لـ 20 ثانية على الأقل، ولو أمكن تعقيمها خاصة قبل وبعد الاتصال به.

8_يجب أن توضع مخلفات المصاب كالمناديل في كيس المخلفات فورا، ويوضع الكيس بدروه في كيس آخر، ويوضع في صندوق القمامة الخارجي.