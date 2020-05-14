شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكلف الحكومة بوضع سيناء وجنوب الوادي ضمن أولويات منظومة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون ذي أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق.

كما وجه الرئيس بالإسراع في تطبيق برنامج القراءات الموحّد على استخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء، ودعم جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، الهادفة إلى تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، وذلك في ظل الاستعدادات لبدء توصيل الكهرباء إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي، اتساقًا مع الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

وقد تناول الاجتماع أيضًا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، خاصةً السودان، وذلك في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا أهميتها في حسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

Advertisements

كما تم استعراض تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بمشروع ربط منطقة الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، فضلًا عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.