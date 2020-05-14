شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء دفعة جديدة من المستحقين لصرف تعويضات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في شمال سيناء، الخميس، أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركزي العريش والشيخ زويد، بسبب الحرب على الإرهاب.
وأكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم الإعلان عن أسماء 224 مزارعا من المضارين بمنطقة السبيل بالعريش ومنطقي ابو رفاعي وساحل البحر بالشيخ زويد، ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدا لصرف التعويض المالي لهم بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.
وأضاف «مطر» أنه يتم احتساب التعويض بواقع 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصي، على أن يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بديوان عام المديرية بالعريش خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأى تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.
وأشار إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والتفاح والرمان والكلمنتينا والنخيل والجوافة والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب .
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