شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف على أعمال التطهير ضد كورونا.. نائب محافظ الفيوم يتفقد البنك الزراعي وسوق إطسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركزي الفيوم وإطسا، للوقوف على أعمال التطهير بكافة المنشآت، والتأكد من التزام المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الجولة شملت تفقد البنك الزراعي بميدان السواقي، والمرور على فروع البريد بالمدينة، والمدرسة التجريبية لمتابعة صرف مساعدة العمالة غير المنتظمة، وتسليم الابحاث للطلاب، وكذا تفقد فرع بنك الإسكندرية والتوجيه بتجهيز أماكن لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى فض سوق البارودية، وتفقد سوق مدخل قحافة بمدينة الفيوم.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الجولة شملت كذلك تفقد البنك الزراعي باطسا، وفرع بريد مركز اطسا، فضلاً عن المرور على إحدى المدارس لمتابعة تسليم الأبحاث للطلاب، كما تفقد نائب المحافظ موقف الغرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائق سيارة أجرة لزيادة عدد الركاب، وكذلك تفقد سوق إطسا العمومي.

جاء ذلك عقب اجتماعين لنائب محافظ الفيوم مع رئيسي الوحدة المحلية للفيوم وإطسا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركزين، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم عقد لقاء مع القيادات الشعبية وعمد القرى والشخصيات العامة بمركز اطسا.

وجه نائب المحافظ بالعمل على فترتين صباحية ومسائية للتعقيم والتطهير وفض أي تجمعات، والتشديد على النظافة بشكل عام على مستوى المدينة والقرى بمركزي الفيوم وإطسا وخاصة أمام المستشفيات.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الاستفادة والتواصل والتعاون مع الشخصيات المؤثرة في التوعية المجتمعية، من الشخصيات العامة ومسؤولي الجمعيات الأهلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لحث المواطنين على الالتزام بالقرارات والإجراءات، وعدم اختراق أوقات الحظر، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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