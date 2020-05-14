للوقوف على أعمال التطهير ضد كورونا.. نائب محافظ الفيوم يتفقد البنك الزراعي وسوق إطسا

شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف على أعمال التطهير ضد كورونا.. نائب محافظ الفيوم يتفقد البنك الزراعي وسوق إطسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية بمركزي الفيوم وإطسا، للوقوف على أعمال التطهير بكافة المنشآت، والتأكد من التزام المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الجولة شملت تفقد البنك الزراعي بميدان السواقي، والمرور على فروع البريد بالمدينة، والمدرسة التجريبية لمتابعة صرف مساعدة العمالة غير المنتظمة، وتسليم الابحاث للطلاب، وكذا تفقد فرع بنك الإسكندرية والتوجيه بتجهيز أماكن لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى فض سوق البارودية، وتفقد سوق مدخل قحافة بمدينة الفيوم.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الجولة شملت كذلك تفقد البنك الزراعي باطسا، وفرع بريد مركز اطسا، فضلاً عن المرور على إحدى المدارس لمتابعة تسليم الأبحاث للطلاب، كما تفقد نائب المحافظ موقف الغرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سائق سيارة أجرة لزيادة عدد الركاب، وكذلك تفقد سوق إطسا العمومي.
جاء ذلك عقب اجتماعين لنائب محافظ الفيوم مع رئيسي الوحدة المحلية للفيوم وإطسا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركزين، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم عقد لقاء مع القيادات الشعبية وعمد القرى والشخصيات العامة بمركز اطسا.
وجه نائب المحافظ بالعمل على فترتين صباحية ومسائية للتعقيم والتطهير وفض أي تجمعات، والتشديد على النظافة بشكل عام على مستوى المدينة والقرى بمركزي الفيوم وإطسا وخاصة أمام المستشفيات.
وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الاستفادة والتواصل والتعاون مع الشخصيات المؤثرة في التوعية المجتمعية، من الشخصيات العامة ومسؤولي الجمعيات الأهلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، لحث المواطنين على الالتزام بالقرارات والإجراءات، وعدم اختراق أوقات الحظر، مشددًا على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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