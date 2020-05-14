شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تواصل العمل بمشروعات الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، التابع لوزارة الري والموارد المائية، أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر للمرحلة الثانية وسط التزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العاملين والمشرفين والمهندسين بارتداء الكمامات، حيث تسير معدلات التنفيذ للمشروعات حسب الخطة الموضوعة وبمعدلات أعلى في التنفيذ.

وتشمل مشروعات الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر، إنشاء عدد ١ بحيرة صناعية ب١١ بأبعاد (٥٠٠* ٣٠٠) وعمق متوسط ٢م وحاجز خلفها بطول ٣٠٠م وارتفاع ٥م وعرض القمة ٨م والقاع ٨١ متر بسعة تخزينية ٤٠٠٠٠٠م٣ بوادى النخيل بالقصير، وعدد ١ سد بوادى أم لصيفة بطول ٧٠ م وارتفاع ٥ م وعرض القمة ٥م وعرض القاع ٤٧م بسعة تخزينية ١٢٠٠٠٠ م٣ بالقصير، وإنشاء عدد ١ بحيرة بأبعاد (١٠٠م * ١٠٠م) وعمق ٢ م وحاجز خلفها بطول ٤٥٠م بوادي العنز بإجمالي سعة تخزينية ٢١٠٠٠م٣، وإنشاء عدد ١ بحيرة ب٢ بأبعاد (١٥٠*١٥٠) وعمق ٢ م وحاجز خلفها بطول ٣٠٠ م وعرض قمة ٥ وعرض قاع ٢٦م بسعة إجمالية ٤٢٠٠٠م٣، وإنشاء عدد ١ بحيرة صناعية ب٣ بأبعاد (٦٠٠*٢٠٠) وعمق متوسط ٣م وحاجز خلفها بطول ٨٠٠ م وعرض قمة ٢٠م وعرض قاع ٤٤م بسعة بوادى القصير إجمالية ٣٠٠٠٠٠م٣ بوادى النخيل.

كما تشمل المشروعات أيضا إنشاء عدد ١ حاجز ترابي ح٣ خلف موقع الحفر بوادى فرعى بالقصير بطول ٤٠٠م بسعة تخزينية ١٥٠٠٠م٣ وانشاء عدد ١ قناة صناعية عبارة عن حاجزين أيمن وأيسر لتوجيه المياه الزائدة بعيدا عن مدينة القصير. وجدير بالذكر أن نسبة تنفيذ الأعمال تسبق البرنامج الزمنى المقرر من جانب وزارة الري.

وشهدت مناطق العمل في المشروعات زيارة الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس محمد عبدالسلام أحمد، وكيل الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية، حيث تم المرور على عمليات الحماية من أخطار السيول بوادى القويح بمدينة القصير محافظة البحر الأحمر وتتضمن العمليات التي تم المرور عليها إنشاء عدد (١) سد بوادى القويح وعدد (١) بحيرة وحاجز ترابى بمفيض خلفها، بالإضافة إلى إنشاء عدد(١) قناة توجيه خلف البحيرة لحماية المنطقة من أخطار السيول.

وتتزايد سرعة وتيرة العمل بتلك المشروعات وذلك للانتهاء منها قبل تاريخ النهو المقرر وقد تم التأكيد على استمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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الزام العاملين بقطاع المياه الجوفية فى البحر الأحمر بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الزام العاملين بقطاع المياه الجوفية فى البحر الأحمر بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الزام العاملين بقطاع المياه الجوفية فى البحر الأحمر بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الزام العاملين بقطاع المياه الجوفية فى البحر الأحمر بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا