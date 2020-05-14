شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء طبيبين من كورونا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعافى طبيبان من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان، من بينهما مدير سابق لإحدى المستشفيات بالمحافظة، وتقرر خروجهما، اليوم الخميس، من مستشفى العزل الصحي بأسوان.
وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، إن الأطباء الذين تماثلوا للشفاء، اليوم، هم «أحمد .م.ج»، و«عبدالرحمن. ع».
يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.
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