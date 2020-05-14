شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة بـ 400 مليون جنيه.. إنشاء أول مجمع حكومي مميكن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تقرر البدء في إنشاء أول مجمع حكومي مميكن عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، أن موقع مجمع المصالح الحكومية المميكن المزمع إنشاءه، سيكون بمنطقة المطار شمال مدينه الخارجة، حيث سيتم تسليم الأرض للبدء في أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء مبنى مديريات الخدمات على مساحة 11 فدانا، وبتكلفة 105 ملايين جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمجمع تصل إلى حوالي400 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص مساحات من الأراضي في مدخل مدينة الخارجة تمهيدا للبدء في التنفيذ.

وعلى جانب آخر أضاف محافظ الوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة الأصول غير المستغلة لدى المصالح الحكومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها وإعادة تخصيصها لمشروعات خدمية للمواطنين تساهم في خفض أسعار الأراضي، والتي يترتب عليها انخفاض أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج، وكذلك انخفاض أسعار المحلات التجارية للمساهمة في زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة، وتوفير فرص العمل للشباب بكافة مناطق الوادي الجديد.