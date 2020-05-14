شكرا لقرائتكم خبر عن «بعد عزلهم لظهور إصابات بكورونا».. «تموين المنيا» توفر الخبز لأهالي شارع سيدي حبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الخميس، إنه تم تخصيص كميات من رغيف الخبز لسد احتياجات أهالي شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، في ظل صدور قرار وزارة الصحة بعزل الشارع ضمن خطة الوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأكد «يوسف» أنه تم أيضًا الدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين بقرية البسقلون بمركز العدوة، عقب صدور قرار بعزل مربعات بها، وتوفير احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الغذائية.

قال محمود رجب، المتحدث الإعلامي للجمعيات الأهلية بقرية البسقلون، إنه تم تخصيص كميات من كراتين السلع الغذائية من بنك الطعام المصري، لأهالي القرية، فيما قال عمر الزيتي، أحد أفراد شارع سيدي حبيب، إن هناك اهتمام من المسؤولين بالأسر الأولى بالرعاية داخل الشارع.

من جانبه، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتخصيص كميات من الكراتين والسلع الغذائية والقوافل الطبية، لمناطق العزل الثلاثة، وهي شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، وطمبو بمركز بني مزار، والبسقلون بالعدوة.

تموين المنيا تدفع بكميات خبز لأهالي شارع سيدي حبيب في المنيا بسبب الحجر

تموين المنيا تدفع بكميات خبز لأهالي شارع سيدي حبيب في المنيا بسبب الحجر

تموين المنيا تدفع بكميات خبز لأهالي شارع سيدي حبيب في المنيا بسبب الحجر

توزيع كراتين أغذية علي قري كورونا بالمنيا

توزيع كراتين أغذية علي قري كورونا بالمنيا

توزيع كراتين أغذية علي قري كورونا بالمنيا

توزيع كراتين أغذية علي قري كورونا بالمنيا