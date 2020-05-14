شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: تسيير 6 رحلات إلى الرياض والكويت والإمارات لإعادة المصريين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير وزارة الطيران المدني، غدًا الجمعة، 6 رحلات جوية استثنائيتين إلى كل من الرياض والإمارات والكويت، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير، غدًا، 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الكويت والرياض ودبي، بينما تسير شركة إير كايرو للطيران 3 رحلات إلى أبوظبي وتنقسم العودة إلى مطاري سفنكس الدولي، ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.