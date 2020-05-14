شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض البحيرة»: شفاء ممرض من كورونا بمستشفى صدر دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة الفرعية للتمريض بالبحيرة شفاء أحد أعضائها، وتحول حالتين إلى سلبي من أعضاء هيئة التمريض العاملين في مستشفى صدر دمنهور، والتي أصيب فيها 10 من طاقم التمريض بالإضافة إلى موظفة إدارية بفيروس كورونا المستجد وتوفيت إحداهم هذا الأسبوع.

وأصدرت النقابة، بيانًا، جاء فيه: «تتقدم النقابة الفرعية للتمريض بالبحيرة بأرق التهاني القلبية إلى الزميل محمد بيومي عيسى، الممرض بمستشفى صدر دمنهور، بمناسبة خروجه من مستشفى الحجر الصحي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان: «نبشركم بتحول نتائج التحليل من إيجابي إلى سلبي لكل من مدام منى ومدام سلوى الممرضتان بمستشفى صدر دمنهور، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وفي انتظار خروجهم من مستشفى الحجر الصحي في وقت لاحق، بعد تمام شفائهما، كما نبشركم بسلبية التحاليل لجميع هيئة التمريض والفريق الطبي بعد انتهاء مدة عملهم بمركز التعليم المدني المخصص للحجر الصحي بالأبعادية».