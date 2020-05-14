"زحمة قبل الفطار".. خريطة الاختناقات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اختناقات مرورية تشهدها محاور القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي.

البداية من الطرق الصحراوية، إذ سجلت غرفة عملات المرور تكدسا مرويا بطريق القاهرة الإسماعيلية من مدينة الشروق حتى المستقبل، الأمر نفسه بطريق السويس الصحراوي الذي سجل زحاما مرتفعا عند "الكارتة" في الاتجاهين.

الطريق الدائري يشهد زحاما من الأوتوستراد للمنيب، والقادم من نفق السلام حتى مسطرد والمتجه إلى محور روض الفرج.

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طريق صلاح سالم من كوبري الجلاء لنفق العروبة والعكس يشهد كثافات متحركة، ومن كوبري أكتوبر لنفق العروبة أيضا، كما تم رصد تكدس أعلى طريق الأوتوستراد من رابعة لسيتي ستارز، ومن كوبري التونسي للدائري.

تكدس مروري متوسط رصدته الخدمات أعلى كوبري أكتوبر للمتجه من العروبة لميدان رمسيس ومن ميدان التحرير إلى رمسيس، وأعلى محور الخلفاوي في الاتجاهين.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.

شارع النيل السياحي اتجاه العجوزة وكيت كات يشهد زحاما مروريا، وأيضا شارع التحرير بمحيط محطة مترو البحوث حتى ميدان الجلاء بالدقي.