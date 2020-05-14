كيف تجابه الداخلية خطر "كورونا" داخل المنشآت الشرطية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعقيم وتطهير بصفة دورية شمل كافة مرافق المنشآت الشرطية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمجهزة بأحدث المعدات المستخدمة لهذا الغرض مع اتخاذها الإجراءات الوقائية التي من شانها الحفاظ على سلامتهم.

عمليات التعقيم والتطهير الوقائى استهدفت أقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد، والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل مرافق وزارة الداخلية.

وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة، وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

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يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون؛ لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

كما تأتى الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس (كورونا) المستجد.